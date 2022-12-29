Як повідомляє Politeka.net , український телеведучий Даніель Салем, який з початку війни пішов захищати Україну від російських окупантів, продовжує служити разом із товаришами. Він не так часто показує в Інстаграмі інформацію про себе, але завжди вражає кадрами.

Так цього разу Даніель, який після 24 лютого вирушив на фронт, показав своє дитяче фото. За словами знаменитості, архівний кадр було зроблено у 1986 році у Херсоні і йому приємно знову повернутися до українського міста.

Так співпало, що зараз Салем у складі свого підрозділу захищає саме це місто.

"Фото зроблено у 1986 році! І фото зроблено у Херсоні! Через 36 років я знову тут і радий цьому! Завжди був габаритним і багато їв" – написав ведучий.

На кадрі видно щасливого маленького Даніеля з пишною світлою шевелюрою.

Разом із побратимами зараз шоумен перебуває у звільненому від окупантів Херсоні. На відео Даніель Салем показав, як вони перетинають човном річку. Ролик ведучий супроводжував ліричним треком.

"Тут могла б звучати інша музика, ну, наприклад, black sabath (war pigs), але в такі часи хочеться трохи лірики. Херсон (лівий берег)", - написав Даніель Салем.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю донькою.

Як Politeka повідомляла, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення росії.