Кума Дзідзьо Оля Цибульська накинулася на українку, вставши на захист дитини.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Співачка прославилася завдяки перемозі на шоу "Фабрика зірок", яке виходило у 2007 році. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля вирішила побалакати з фанатами у сторіс.

"Якби ми зустрілися за кавою... Що б запитали?", - написала Цибульська, пропонуючи фанатам ставити запитання.

"Де зараз молоді знаходять знайомства? Дочці 19... Хлопця немає", - написала фанатка.

"Відчепіться від дитини. Її основне завдання - знайти собі, а не вам затя", - написала Цибульська у відповіді.

"Як у вас це виходить: поєднувати роботу, материнство та любов до життя в умовах війни?", - запитала фанатка на другому сторісі у Олі.

"Завжди доводиться балансувати. І визнати, що по всіх напрямках бути на 100% щодня неможливо", - написала у відповіді зірка.

Нагадаємо, Цибульська згадала про неадекватну продавчиню, яку зустріла за кордоном.

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