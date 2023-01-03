"Холостячка" Злата Огневич показала, як українці виглядають після свят, насмішивши відео.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка була головною героїнею шоу "Холостячка". Там переміг бізнесмен Андрій Задворний, але парі не вдалося збудувати стосунки після шоу. Після цього Злата зізнавалася, що хоче опрацювати проблему із фахівцем. Не забуває Огневич і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Злата пожартувала, показавши, як українці виглядають після свят.

"Хочу пиво, я обожнюю пити пиво...", - сказала Огневич у відео.

"Скільки нас таких?" - написала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та я вже не знаю, як втішити ту малу";

"З Новим Роком. І я обожнюю, мама каже, що це у мене з 2-річного віку";

"Не можна дівчатам пиво";

"Хороший бухати, ти наша гордість";

"Злато, знав би що ви така потішна, більше б поспілкувався".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич під ялинкою поділилася планами на новий рік .

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