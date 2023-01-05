Як пише Polirteka.net , Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А на цей раз Могилевська поділилася постільним фото.

Що цього року ви побажали?

Незважаючи на те, що попередній рік показав, що щось планувати – лише Бога розсмішити. Я все ж таки продовжую будувати плани і сподіватися на виконання всіх моїх бажань. І окрім нашої спільної мрії про перемогу, я мрію про особисте щастя.

А про що ви мрієте?" - написала Могилевська.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Вікторію Сміюху та Євгена Кошового з "Квартал 95", та написали коментарі:

"Яка ви красуня. Нехай усі ваші мрії збуваються";

"Після нашої Перемоги потиснути Володимиру Зеленському руку";

"Я вам від щирого серця бажаю простого жіночого щастя і здорової дитини".

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