Відома співачка Даша Астаф'єва висловилася в мережі про вандалізм на могилі її дідуся.

На цей раз знаменита артистка поскаржилася на подію, яка вибила її зі звичного ритму життя. Після свят Дашу розчарувала подія, пов'язана з пам'яттю її рідних.

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

«Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там понад дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки…» – поділилася Даша.

У мережі відразу ж відреагували на пост зірки у Твіттер:

Як так можна було? А як ви впізнали? Це у Покрові? Якщо так, то ми там уночі патрулюємо, на цвинтарі якийсь гній кілька місяців тому опоганив могили героїв.

Це проста обратка. Космос віддає все назад; ось ми приїхали на різдво і ще здалеку все зрозуміли – її нема. або працівники цвинтаря знищили, або хтось вкрав і продав, або всі разом

У нас у селі люди вирвали на могилі дуже гарні кали та приперлися з ними на випускний. Як вам такий рівень?

Раніше Астаф'єва похвалилася новим будиночком, який тепер подарував її пташкам можливість бути всім разом, а не розділеними по різних клітинах.

«Новий рівень задоволення – клітина для амадинів та їхніх пташок майже на мій зріст. Розділені родичі об'єдналися, бо нефіг було не платити за комуналку» - пожартувала Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .