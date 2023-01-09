Як пише Politeka.net , Соня Хлябич - відома українська співачка, яка минулого року заявила, що завершує кар'єру артистки. Також знаменитість є племінницею Софії Ротару, легендарної української співачки. А нещодавно Соня вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова. Не забуває Хлябич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Хлябич вирішила пожартувати, поділившись відео, де лежить на ліжку.

"Чекаю, коли мій чоловік ляже в ліжко, щоб попросити його, щоб він приніс мені води, поставив мій телефон на зарядку та вимкнув світло", - написала Соня на відео.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили лайки та написали коментарі:

«Жиза»;

"Огонь".

До цього Соня поділилася фото, де позувала зі своїм чоловіком Олегом.

"Цей рік був надскладним для кожного з нас. Але ми як ніколи об'єдналися, стали ще сильнішими, переоцінили наше життя, почали цінувати його ще більше! Я вірю, скоро буде свято в нашій країні, свято, на яке чекає кожен українець! Ми будемо радіти , плакати від щастя та ще сильніше обійматися, бо Україна переможе, а зло буде покарано!", - написала племінниця.

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