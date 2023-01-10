Коля Серга каже, що "розчинився" у "Культурному десанті" і жертвує особистим життям заради нього, тому розуміє, чому не всі зірки спроможні продовжувати співпрацю з підрозділом.

Відомий співак і телеведучий травел-шоу "Орел і Решка" Коля Сєрга, який зараз захищає Україну від окупантів у лавах ЗСУ, відповів, чим займатиметься після закінчення повномасштабної війни: політичною та громадською діяльністю чи все-таки музикою. Про це він розповів в інтерв'ю "Зірковому" .

Після вторгнення росії музикант переосмислив деякі речі і вирішив, що він хоче й надалі служити у Збройних силах. Проте кидати сцену Коля Сєрга не збирається. Творче об'єднання, яке він створив після повномасштабного вторгнення, "Культурний десант" продовжить свою роботу.

"Після війни я залишаюся у Збройних Силах і працюватиму з ветеранами. І музикою займатимусь у тому числі. "Культурний десант" залишиться. Я ж у ньому займаюся музикою. Поки я у Збройних силах України, моя муза працює на Збройні сили України" ,- заявив Коля Сєрга.

За цей час змінилося і матеріальне становище артиста. Як розповів Сергій, зараз він заробляє менше, ніж до війни, але кількість потреб також зменшилась.

Коля Сєрга каже, що "розчинився" у "Культурному десанті" і жертвує особистим життям заради нього, тому розуміє, чому не всі зірки спроможні продовжувати співпрацю з підрозділом.

"Це дуже нелегка робота, і для того, щоб її виконувати, потрібно розуміти навіщо і розуміти жертву, яку ти приносиш. І якщо твоє "навіщо" у цьому контексті менше, ніж жертва, яку ти приносиш, то ти їздити не будеш. Тому що гра не варта свічок. Тому хтось приживається, хтось ні", – прокоментував артист.

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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