Як радить переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, щоб закуска вийшла смачною, потрібно правильно зварити яйця: жовток має бути оксамитової текстури, а його колір блідим.

Фаршировані яйця підійдуть для фуршету. Начинити яйця можна чим завгодно, знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко пропонує чотири оригінальні начинки для популярної закуски та поділився їх рецептом з українцями. Їх можна подавати з м'ясними та рибними стравами.

Як радить переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, щоб закуска вийшла смачною, потрібно правильно зварити яйця: жовток має бути оксамитової текстури, а його колір блідим.

Яйця залийте у каструлі водою кімнатної температури. Окропом заливати не варто — вони тріснуть. Варіть яйця рівно 8 хвилин після закипання, тоді жовток буде саме такий, як потрібно – вологий та м'який.

Після того, як яйця зваряться, відразу залийте їх холодною водою і залиште остигати. Тоді їх просто очистити. У свіжих яєць, яким 1-2 дні, із цим проблеми, тому при варінні додайте у воду чайну ложку соди.

Рецепти начинок

Зваріть 12 яєць. Очистіть обережно, щоб не зашкодити білок. Розріжте на дві рівні частини. Для кожної начинки використовуйте чотири жовтки.

Перша начинка:

1 авокадо

1 ст. л лимонного соку

4 жовтки

дрібка солі

Покладіть чотири жовтки в глибоку миску, додайте очищене від шкірки та кісточки авокадо, щіпку солі та сік лимона, який потрібен, щоб плід не почорнів і для пікантності смаку. Розімніть вилкою до однорідної суміші. Ви можете використати блендер, тоді отримаєте не просто начинку, а пасту.

Друга начинка:

100 г філе оселедця

40 г вершкового масла

половина цибулі (приблизно 30 г)

4 жовтки

У блендер перекладіть філе оселедця. Додайте очищену цибулю ріпчасту і перебийте до однорідної консистенції. Додайте жовтки та вершкове масло. Змініть вилку та добре перемішайте. Можете використовувати червону цибулю або білу, тому що вона має більш м'який смак, ніж ріпчаста.

Третя начинка:

100 г сиру

40 г вершкового масла

4 жовтки

Бринзу натріть на буряковій тертці та перекладіть у глибоку миску, додайте вершкове масло та жовтки. Пам'ятайте вилкою та добре перемішайте. Бринзу можна замінити фетою або адигейським сиром. На смак це не сильно вплине, лише на консистенцію начинки. Якщо потрібно, додайте сіль до смаку.

Четверта начинка:

80 г консервованого тунця

половина цибулі (приблизно 30 г)

4 жовтки

Перекладіть тунця з банки в глибоку миску, додайте жовтки та дрібно порубану цибулю. Пам'ятайте виделкою та перемішайте. Як і з другою начинкою, вибирайте будь-яку цибулю на ваш смак.

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