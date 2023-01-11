Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала незвичайний знімок, що нагадує фото на документи, а у підписі до нього розповіла, з чого почала свій новий рік.

Як видно, на фотографії Мішель постала у зовсім невластивому їй образі. На ній скромний серій піджак і білий топ, волосся зачесане назад і заплетене в косу, а на обличчі легкий макіяж з виразними бровами. Співачка з легкою посмішкою дивиться кудись убік.

У підписі до публікації Андраде написала: "Почала цей рік із написання цілей і бажань! Для мене це дуже крута практика, тому що вона робить мене дисциплінованою та допомагає йти далі, не відкладаючи навіть найскладніші пункти. Мабуть, це пішло з дитинства: якщо написано на папері, я повинна виконати це. А потім із великим задоволенням викреслити цей пункт і зрозуміти, що я це зробила! Наприклад, у цьому році я поставила мету щоранку медитувати й поки дисципліновано дотримуюсь цього. Не забувайте, що маленькі кроки приведуть вас до великої мети!".

Нагадаємо, "Я ще не розповідала про це": Осадча зізналася, над чим зараз працює.

Як повідомляла Politeka, Пампушки з варенням: Клопотенко з "Майстер Шеф" поділився рецептом, "важливим для України".

Також Politeka писала, що "Просто порадуюсь": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях похвалилася гірськолижними розвагами.