На своїй сторінці в Instagram дружина танцюриста Пета Маргатройд, яка напередодні нового року втратила батька, цього разу поділилася з шанувальниками радісною новиною та показала вагітний животик.

"Це приносить мені безмірну радість повідомити, що ми з Максом чекаємо нашого Чмерковського #2 ❤️ Після 2 років постійної боротьби і душевного болю, 3 викиднів і невдалого перенесення ембріона... у нас в духовці корисна булочка)) це був шок для всіх нас і ми дізналися прямо перед тим, як я пішла на другий раунд ЕКЗ", - написала танцівниця.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд виховують 6-річного сина Шая і довго намагалися завести ще одну дитину.

"Я хочу подякувати ВСІМ ВАМ, хто був зі мною на цьому шляху родючості з самого початку. Таке відчуття, що я ділюся цією новиною зі своєю великою родиною. Дякую, що ділитеся своїми історіями та порадами, щоб допомогти мені пройти мій цикл ЕКО, і дякую за безліч обнадійливих коментарів та особистих повідомлень... Я прочитала їх усі. Ця новина принесла незвичайне щастя нашій родині, і нам є за що бути вдячними 🙏🏻.... очікується у червні 2023 року", - додала танцівниця.

Нагадаємо, Макс Чмерковський з "Танців зі зірками" вважає поведінку Влада Ями неправильною.

Як повідомляла Politeka, Макс Чмерковський повідомив про трагедію з відомою актрисою.

Також Politeka писала, що дружина Макса Чмерковського після трагедії в родині вразила кадром із сином.