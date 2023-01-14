На своїй сторінці в Instagram дружина танцюриста Пета Маргатройд, яка напередодні нового року втратила батька, цього разу поділилася з шанувальниками радісною новиною та показала вагітний животик.
"Це приносить мені безмірну радість повідомити, що ми з Максом чекаємо нашого Чмерковського #2 ❤️ Після 2 років постійної боротьби і душевного болю, 3 викиднів і невдалого перенесення ембріона... у нас в духовці корисна булочка)) це був шок для всіх нас і ми дізналися прямо перед тим, як я пішла на другий раунд ЕКЗ", - написала танцівниця.
Макс Чмерковський та Пета Маргатройд виховують 6-річного сина Шая і довго намагалися завести ще одну дитину.
"Я хочу подякувати ВСІМ ВАМ, хто був зі мною на цьому шляху родючості з самого початку. Таке відчуття, що я ділюся цією новиною зі своєю великою родиною. Дякую, що ділитеся своїми історіями та порадами, щоб допомогти мені пройти мій цикл ЕКО, і дякую за безліч обнадійливих коментарів та особистих повідомлень... Я прочитала їх усі. Ця новина принесла незвичайне щастя нашій родині, і нам є за що бути вдячними 🙏🏻.... очікується у червні 2023 року", - додала танцівниця.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
На кухні Мастер Шеф знайшли нову зірку для студії Квартал 95: "Це його покликання"
"Коли повернете 2 тис. грн переплати?": в Нафтогазі засмутили українців стосовно грошей
Українка втратила гроші під час зняття з банкомату "Ощадбанку": "Оператор сказав, що кошти повернуться протягом 3 днів, але..."
Росія створює двохмільйонну армію: розвідники розкрили нові плани ворога
Нагадаємо, Макс Чмерковський з "Танців зі зірками" вважає поведінку Влада Ями неправильною.
Як повідомляла Politeka, Макс Чмерковський повідомив про трагедію з відомою актрисою.
Також Politeka писала, що дружина Макса Чмерковського після трагедії в родині вразила кадром із сином.