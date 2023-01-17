Український танцюрист та хореограф Євген Кот, який судив проект "Україна має талант", показав, як йому вдалося схуднути, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист і хореограф, який разом із Ксенією Мішиною перемагав на "Танцях зі зірками". Після цього знаменитість запросили бути суддею проекту "Україна має талант", де два інші крісла зайняли Сергій Притула та Ксенія Мішина.

Зірка одружена з танцівницею Наталією Татаринцевою, яка є чотириразовою чемпіонкою світу з танців на пілоні. Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу знаменитість поділився кадрами, де показав, як йому вдалося схуднути.

"Тут я важив 85 кг. Потім за три місяці самостійних зусиль став 82 кг. А далі за мене взялася Наталія Татаринцева", - написав Євген у сторіс та показав себе до і після.

Як зізнався Євген, вийшло це завдяки блюдам, які готувала його дружина. Після дієти Євгену вдалося повернути ідеальну фігуру.

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