Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка стала популярною артисткою завдяки "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також Цибульська стала кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестили хлопчика друга артиста. Не забуває Оля і про Інстаграм, де цього разу показала, в яке лихо потрапила.

"Я застрягла в ліфті та вимкнули світло", - написала Оля.

Наступного сторіс Цибульська розповіла, що у них у ліфті на випадок відключення світла нічого не було. У ньому тільки залишили стілець, на якому можна посидіти, чекаючи на порятунок.

"На куражі, що купила собі спідницю, залетіла в ліфт, забувши про графік. Графік плаваючий, як моя вага, тому... Десь заїкала одна Шер", - продовжила Оля.

Після цього Цибульська показала слова підтримки, які одержала від фанатів.

"Перш ніж покажу, що було далі, дякую всім за це", - написала Оля.

А далі Цибульська показала, як її рятівник витяг із ліфта. Оля зізналася, що він узяв її на руки і дістав через дірку поміж поверхами.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська зізналася, через що довелося пройти заради популярності

А ще Politeka писала, що Цибульська поділилася потаємним та назвала табу у вихованні сина Нестора

Також Politeka повідомляла, що Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.



