В Інстаграм Євген Клопотенко презентував цікавий рецепт супу харчо, для всіх бажаючих підбадьоритися та зігрітися з користю. За словами шеф-кухаря, він хоче, щоб цієї зими кожному було тепло-тепло.

«Він саме для такої погоди, бо щільний насичений бульйон, від якого губи склеюються, прянощі і таке відчуття, ніби вашу душу загорнули в м'яку ковдру. Обов'язкові прянощі: хмелі-сунелі, чилі, коріандр та зіра. Плюс ми додамо орегано, кінзу, часник, трохи ткемалі та волоські горіхи, це заграватиме і даватиме вайб пристрасті. Ну прямо ось воно» - розповів Клопотенко.

Спочатку на лист слід викласти цибулю і часник, розрізані навпіл, 400г яловичих реберець (або яловичу грудинку). Далі запікаєте 20 хвилин при 220 градусах.

Потім перекладіть все в каструлю, залийте трьома літрами води та варіть 90 хвилин.

Запікати м'ясо з овочами потрібно, щоб бульйон мав багатший смак. Після цього берете ще одну цибулю, нарізаєте кубиком, викладаєте на розігріту з маслом сковороду, додаєте 300г яловичого фаршу і смажите кілька хвилин. Потрібно постійно помішувати фарш.

Після цього кидаєте у фарш 100г промитого рису, додаєте 2 ст. томатної пасти та 1-2 черпаки бульйону з-під ребер. Гасіть все 7 хвилин на тихому вогні. Окремо змішуєте чайну ложку хмелі-сунелі, трохи коріандру, чайну ложку орегано, половину чайної ложки зір і якщо є ткемалі, то 2-3 ст.л ткемалі. Додаєте все у фарш.

Бульйон процідіть, цибулю та часник викиньте. Проціджений бульйон доведіть до кипіння, додайте фарш, поставте вогонь мінімум і варіть 15-20 хвилин. З ребер приберіть кісточки, наріжте м'ясо і додайте суп. Подрібніть 50г волоських горіхів і додайте разом з половиною подрібненої головки часнику, половиною чайної ложки чилі.

Проваріть 20 хвилин, зніміть з вогню і додайте 7 подрібнених гілочок кінзи.

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