Співачка Наталія Могилевська поділилася ранковим фото у халаті та розповіла про рекорд.

Наталія Могилевська - відома українська співачка , яка стала Народною та Заслуженою артисткою України. Зірка з початку повномасштабного вторгнення залишалася в країні і разом із киянами в метро переживала бомбардування росіян. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу артистка поділилася ранковою фотографією, позуючи біля вікна. Зірка була в одному халаті, дозволивши сфотографувати себе тільки зі спини.

"Квітень у січні. Побито температурний рекорд. Хтось пам'ятає таке? Яка ситуація у вас у регіоні?", - запитала Наташа.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

«+10))) На південь»;

"Навіть природа допомагає Україні скоріше перемогти";

"І у нас квітень (Рівненська область) Сьогодні помітила на дереві нирки";

"Райська погода";

"Дивлюсь з вікна на зелену траву. Київська область";

"Це точно. Така гарна зима цієї зими".

"Це вражає, як же пощастило вам із погодою. А у нас у місті Надвірна (Івано-Франківська область) – на жаль, вже кілька днів зима. Дуже багато снігу випало".

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