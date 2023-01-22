Наталія Могилевська - відома українська співачка , яка стала Народною та Заслуженою артисткою України. Зірка з початку повномасштабного вторгнення залишалася в країні і разом із киянами в метро переживала бомбардування росіян. Не забуває Могилевська і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу артистка поділилася ранковою фотографією, позуючи біля вікна. Зірка була в одному халаті, дозволивши сфотографувати себе тільки зі спини.
"Квітень у січні. Побито температурний рекорд. Хтось пам'ятає таке? Яка ситуація у вас у регіоні?", - запитала Наташа.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:
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"І у нас квітень (Рівненська область) Сьогодні помітила на дереві нирки";
"Райська погода";
"Дивлюсь з вікна на зелену траву. Київська область";
"Це точно. Така гарна зима цієї зими".
"Це вражає, як же пощастило вам із погодою. А у нас у місті Надвірна (Івано-Франківська область) – на жаль, вже кілька днів зима. Дуже багато снігу випало".
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