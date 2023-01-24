Співачки Надя Дорофєєва, Оля Полякова та інші зірки показали свої яскраві образи у леопардах, підтримавши тренд.

Як пише Politeka.net, днями в Україні запустився флешмоб на підтримку леопардів, які треба відпустити. Цей тренд був присвячений танкам Леопард, які має Німеччина дозволити передавати Україні. "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі зібрав українських зірок, які підтримали цей рух.

У тренді взяли участь Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Джамала, гурт TVORCHI, Alyona Alyona, Катя Осадча, Світлана Тарабарова, Франк Вайлд та Святослав Грінчук.

"Леопардовий тренд із благодійною метою - зірки діляться фотографіями з речами з леопардовим принтом і закликають Німеччину надати танки Leopard 2", - написано було в публікації.

Фанати почали активно обговорювати тренд у коментарях:

"Я теж одягну куртку з леопардовим принтом, підтримаю наших зірок";

"Дорофєєва";

"У Додо не справжній одяг, а фотошоп";

"У Святика найкраще".

Нагадаємо, екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва показала, як Дантес ладнає з дітьми

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва у новому образі здивувала схожістю з американською поп-зіркою.

А ще Politeka писала, що Дорофєєва показала, як Кацурін допомагає їй створювати пісні та засвітила їхній домашній інтер'єр.



