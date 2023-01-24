Як пише Politeka.net, днями в Україні запустився флешмоб на підтримку леопардів, які треба відпустити. Цей тренд був присвячений танкам Леопард, які має Німеччина дозволити передавати Україні. "ЖВЛ" у своєму Інстаграмі зібрав українських зірок, які підтримали цей рух.
У тренді взяли участь Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Джамала, гурт TVORCHI, Alyona Alyona, Катя Осадча, Світлана Тарабарова, Франк Вайлд та Святослав Грінчук.
"Леопардовий тренд із благодійною метою - зірки діляться фотографіями з речами з леопардовим принтом і закликають Німеччину надати танки Leopard 2", - написано було в публікації.
Фанати почали активно обговорювати тренд у коментарях:
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"Я теж одягну куртку з леопардовим принтом, підтримаю наших зірок";
"Дорофєєва";
"У Додо не справжній одяг, а фотошоп";
"У Святика найкраще".
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