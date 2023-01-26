Суп із фрикадельками – одна з найулюбленіших перших страв як у дорослих, так і у дітей. Найчастіше фрикадельки роблять із м'ясного фаршу. Використовувати як основу можна свинячий, яловичий, курячий або змішаний фарш. А додані різні спеції зроблять фрикадельки пікантними і ароматними.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів у Youtube, як приготувати суп із фрикадельками з курячого фаршу з ароматними спеціями та овочами.
Цікаво, що цю страву в Італії вважають супом для подружжя та готують на весілля.
Зазвичай суп готують із наваристого курячого бульйону. Можна використовувати і м'ясний чи овочевий.
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Інгредієнти для супу з фрикадельками
- 2 курячі крильця
- 1 морква
- 1 часник
- 300 г курячого фаршу
- 100 г спаржевої квасолі
- 2-3 картоплини
- 1 год. л. хмелі-сунелі
- 1 жовток
- 2-2,5 л води
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
1.В каструлю викладіть курячі крильця і залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть пінку і додайте|добавляйте| очищену цибулину і шматок моркви. Варити на середньому вогні 30 хв.
2. Тим часом очистіть моркву та картопля. Моркву наріжте маленькими кубиками, картоплю – середніми. Спаржеву квасолю розріжте навпіл.
3.Дістаньте з бульйону крильця та овочі, додайте нарізану картоплю. Посоліть до смаку і варіть ще 10 хвилин на маленькому вогні.
4.Викладіть в миску курячий фарш, додайте 1 жовток, хмелі-сунелі та сіль за смаком. Ретельно перемішайте. Сформуйте з курячого фаршу кульки приблизно однакового розміру.
5.Додайте кульки до насиченого бульйону разом із морквою і проваріть на слабкому вогні ще 10 хвилин.
6.В кінці додайте порізану навпіл спаржеву квасолю і хмелі-сунелі до смаку. Суп із фрикадельками готовий - пальчики оближеш.
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