Як пише Politeka.net, Світлана Лобода - відома переважно російськомовна співачка з України, яка після 24 лютого 2022 року підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після деокупації Ірпеня приїхала до свого рідного міста. Не забуває Лобода про Інстаграм, де цього разу презентувала пісню українською мовою.

"Вже на всіх цифрових платформах!" - написала Лобода і зазначила, що пісня називається "По-українськи".

Фанати почали активно обговорювати пісню у коментарях. Якщо українцям зайшла, то ось росіяни не можуть пробачити до цього дня Лободі, що вона підтримала Україну:

"Хтось реально це слухатиме?";

"Це такий неймовірний, сильний трек! Упевнена, що він супроводжує перемогу України. І я не втомлюсь казати Вам спасибі за Вашу творчість, любимо!";

"Ви не вмієте робити щось погано... Пісня торкнулася душі! Дуже гідно та патріотично! Слава Україні";

"Навіщо змішувати творчість та політику";

"Нікого не бентежить, що це гімн Люфтваффе";

"Обливається сльозами серце. Дай Боже пережити Україні загарбницьку війну";

"Вашу творчість важко сплутати, одразу розумієш – шедевр".

Нагадаємо, Лобода заінтригувала новими концертами та отримала несподівану реакцію

А ще Politeka повідомляла, що Лобода у незвичайному образі здивувала новим чорно-білим фото .

Також Politeka писала, що Лобода заінтригувала шанувальників новою піснею українською мовою



