Як пише Politeka.net, Світлана Лобода - відома переважно російськомовна співачка з України, яка після 24 лютого 2022 року підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після деокупації Ірпеня приїхала до свого рідного міста. Не забуває Лобода про Інстаграм, де цього разу презентувала пісню українською мовою.
"Вже на всіх цифрових платформах!" - написала Лобода і зазначила, що пісня називається "По-українськи".
Фанати почали активно обговорювати пісню у коментарях. Якщо українцям зайшла, то ось росіяни не можуть пробачити до цього дня Лободі, що вона підтримала Україну:
"Хтось реально це слухатиме?";
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"Це такий неймовірний, сильний трек! Упевнена, що він супроводжує перемогу України. І я не втомлюсь казати Вам спасибі за Вашу творчість, любимо!";
"Ви не вмієте робити щось погано... Пісня торкнулася душі! Дуже гідно та патріотично! Слава Україні";
"Навіщо змішувати творчість та політику";
"Нікого не бентежить, що це гімн Люфтваффе";
"Обливається сльозами серце. Дай Боже пережити Україні загарбницьку війну";
"Вашу творчість важко сплутати, одразу розумієш – шедевр".
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