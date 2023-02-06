Відома співачка та активістка Даша Астаф'єва похвалилася, як її успіхи останнім часом на роботі з колегами.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва займається волонтерством з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів, розповідає про себе і ділиться яскравими кадрами з нових проектів. .

"З вами пообідати можна?" - Запитують у мережі. На що Даша відповідає: "Скоро вже будемо!".

Поцікавились у неї, як її враження від участі у новому проекті з колегою Лесею Нікітюк:

«Дуже класне та цікаве шоу та кумедне. Я радію, що квіточка моя на своєму місці, пряма всією душею, і тематика за часом якраз і не викликає сумнівів в актуальності контенту!» – пише Даша.

Раніше артистка заговорила про те, яке посилання несе її новий опублікований кадр.

«Ці дні я запам'ятаю назавжди. Як і нотатки, зроблені після того, як з'явилися портрети. Я просто підходила та питала людей, яких знаю місяць, ким вони були в минулому» - поділилася Даша.

Так виявилося, що за спеціальністю працювали лише шеф-кухарі. Всі інші - це м

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