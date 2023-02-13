Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала спокусливе відео, на якому блиснула своєю красою.

Як видно, на новому відео Анна знята в темній кімнаті з яскравим прожектором, вона і так і так крутиться перед камерою, демонструючи свої принади. У ролику вона з'явилася в розкішній чорній сукні з відкритим декольте і шлейфом, яка підкреслила струнку фігуру та збільшені пластикою груди. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Трінчер розповіла про те, хто її знімав, а шанувальники відразу почали коментувати нове відео зірки:

"Аня, щодня розбиваєш мені серце. Переставай закидати таку красу!"

"Мені здається, що Аня все ж таки вагітна, видніється животик у сукні".

"Ти гарна, як завжди!".

"Оператор не ок, а ось ви, не підібрати слів".

"Красуня моя".

"Королева!".

"Як манекен, така сама несправжня".

"А можна вставити смайлик щелепи, що відвисла".

"Я люблю на вас дивитися".

"Вау, чарівна".

"Неймовірна жінка справжньої краси".

"Просто богиня".

"Пощастило Сашкові з дружиною".

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