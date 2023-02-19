Танцівниця та хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", несподівано з'явилася після зникнення.

Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на українських "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, активно веде Інстаграм, де цього разу після зникнення знову з'явилася та вирішила побалакати з фанатами.

"Чекаю на ваші запитання тут", - написала Олена у публікації.

"Ми дуже сумували за вами", – написав фанат.

"Мені приємно це чути, дякую за підтримку, теплі слова, за теплі слова в директі та коментарях. Це багато означає для мене", - написала Шоптенко у відповідь.

"Дитина повністю на вас? Як встигаєте працювати?", - запитав ще один фанат.

"Довгий час я не мала жодних помічників чи знайомих тут і весь час було присвячено синові, я рада, що могла бути поруч із ним у такий непростий час. Зараз мені допомагає мій батько та няня, жінка з України, до речі", - зізналася Шоптенко. у другій публікації.

"Де ви знаходите сили, щоб підвестися з ранку?", - запитав ще один фанат у Альони.

"Прокидаюся з подякою за те, що в принципі маю можливість розпочати свій день і мати якісь плани. Усі проблеми одразу йдуть на другий план", - написала Шоптенко у відповідь фанату.

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