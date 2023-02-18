Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап та Настя". А кілька років тому артистка вийшла заміж за партнера з дуету та розпочала сольну кар'єру під псевдонімом NK. Вже перед початком повномасштабного вторгнення Настя виїхала з України та повернулася лише влітку. Не забуває Каменських і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Настя розповіла про свої майбутні концерти, поділившись фото зі сцени.
"Варшаво, зустрінемося з вами вже сьогодні", - написала Настя.
Фанати поставили лайки та написали коментарі, згадавши і про чоловіка Насті:
"Тож із піснею про волонтерів?";
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"А пісню Потапа про волонтерів заспіваєте? Чи зараз видаліть цей коментар і заблокуєте, як Ваш чоловік?";
"Настя скажіть потапу щоб видалив свій трек! Перед тим як випускати треба думати, всі волонтери, що слухають, вважають що для нас це ганьба і посил на легковажність!!!!".
Варто зазначити, що Олексій Потапенко (Потап) – чоловік Каменських, сьогодні презентував нову пісню про волонтерів. Але в мережі, м'яко кажучи, не оцінили творчість Олексія і активно критикують його нову композицію.
Нагадаємо, Каменських згадала про Потапу після чуток про розлучення: що написала співачка для чоловіка
А ще Politeka писала, що Каменських в образі з минулого зізналася, чого їй не вистачає.
Також Politeka повідомляла, що Каменських несподівано звернулася до українців за допомогою, торкнувшись дітей