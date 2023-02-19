Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". А минулого року стало відомо, що знаменитість розлучився зі своєю дружиною – нотаріусом Крістіною. При цьому пара поки що не підтверджувала факт офіційного розлучення.
Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир приїхав до Дніпра, де приїхав на місце трагедії, де до будинку потрапила російська ракета.
"Будинок Дніпра, в який влучила ракета. Навпаки зупинка, куди приходять рідні: стоять, плачуть та приносять квіти з іграшками", - написав Володимир у сторіс.
Після цього Остапчук опублікував фотографію, показуючи погоду.
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"Бабуся таку погоду називала "березневі планети", - зазначив зірка.
А до цього Остапчук поділився фотографією з Ізюма та розповів про міграцію.
"У 2016 році я майже виїхав з України до Канади
Бо не хотів, щоб мої діти росли у цій системі
Я її просто ненавидів
Систему, де можна купити, продати, намалювати, домовитись
Де чиновник безкарний, де бути депутатом це "вау влаштувався життям", - написав Володимир у публікації.
Нагадаємо, Остапчук після розриву з другою дружиною натякнув на нове "сімейне становище"
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська поділилася несподіваною радістю
Також Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення поділився новими кадрами з Канади, де його діти