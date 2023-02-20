Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч закликала українців навіть під час війни не відкладати життя на потім.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала ефектне фото з відпочинку в Карпатах.

"Нещодавно мала таку розмову з подругою, що ми не живемо, а існуємо. Тобто, чекаємо на перемогу й мир, а натомість відкладаємо власне життя на потім. Відчуваємо провину за те, що воно, це життя з кавою вранці, у нас є ☕️До речі, саме кава, така дрібничка, стала символом того, що можна трохи розслабитись, видохнути. Так само, кава перетворилась на символ дорікань - поки ми в тилу ії п‘ємо, там, на нулі, зовсім не до кави…. Хоча, зізнаюсь, хлопці наші ТАМ, близько до лінії вогню,— пригощали мене цим «символом» нашого спокою в тилу…. І то був зовсім інший зміст ❤️‍🩹", — зізнається Злата Огнєвіч.

Співачка наголосила, що кожного разу, коли ви купуєте будь-яку послугу в Україні або відпочиваєте на місцевих курортах, ви підтримуєте нашу економіку, робочі місця.

"Тому, кава не може бути символом дорікань, так само, як і інші послуги. І я дякую тим, хто це розуміє. Прошу не відкладати життя «на потім», втілювати задумане і дякувати за кожну мить! При цьому реально й тверезо освідомлювати, що війна триває, ворог серйозний. Те, що ми увімкнемо режим «очікування/існування» не вплине на ситуацію. Обирайте ДІЯТИ 🙌🏼 Робіть свій внесок в країну, нашу перемогу", — додала артистка.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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