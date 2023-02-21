Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати самостійно згущене молоко в домашніх умовах.

Приготувати згущене молоко самостійно не так вже й складно. І таким домашнім кремом можна змастити будь-які коржі або зробити торт вафельний. Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом домашнього згущеного молока.

Євген Клопотенко зазначив, що згущене молоко, хоч і не дуже корисний продукт, але дуже багато хто його любить. І приготувати його вдома – це просто і швидко. Тому якщо вам захотілося трохи солодкого, скоріше біжіть по велику ложку. На все про все у нас 25 хвилин!

Інгредієнти для страви:

300 мл молоко

300 г цукор

30 г вершкове масло

10 г цукор ванільний

Рецепт домашнього згущеного молока:

1.У невеликому сотейнику змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Поставте сотейник на середній вогонь та періодично помішуйте, щоб не пригоріло.

2.Варите молоко, періодично помішуючи протягом 20 хвилин, після чого дайте охолонути суміші до кімнатної температури.

3.Якщо хочете отримати густішу консистенцію, поставте молоко в холодильник на ніч. Зберігайте молоко, що згущує|згущає| в холодильнику.

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