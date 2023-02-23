Телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїми враженнями від побаченого і зізналася, що таке важко бачити на власні очі.

Українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк днями приїхала до Харкова, звідки поділилася моторошними кадрами на тлі зруйнованих будинків. На своїй сторінці в Інстаграм вона зізналася, що залишає місто, яке практично щодня зазнає російських обстрілів. А також подякувала харків'янам за гостинність.

За словами зірки, коли вона приїхала в один із найбільш постраждалих районів, почався снігопад, який, за її словами, ніби захотів "приховати" масштабні руйнування. Також телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїми враженнями від побаченого і зізналася, що таке важко бачити на власні очі.

Крім того, знаменитість показала останнє фото, яке зробила перед від'їздом із Харкова. Так, на знімку та позує на центральній площі Харкова, куди на початку війни російські агресори завдали ракетного удару.

У підписі до знімку вона захопилася харків'янами та подякувала їм за мужність: "Харків – залізобетон! Люди ви кохання, сила і міць! Дякую. Ми рушаємо далі... пишіть куди? Випуск ЛЕ Маршрутки, про Харків дивіться у березні".

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.