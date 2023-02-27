Ектор Хіменес Браво запропонував приготувати швидкий та простий сніданок – омлет у лаваші з помідорами, м'ясом та сиром.

Приготувати смачний сніданок із яєць - дуже легко. Наприклад, омлет - прекрасний початок дня, адже він дуже багатий на білки, які нам так необхідні. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво показав рецепт швидкого сніданку з яєць.

Ектор Хіменес Браво запропонував приготувати швидкий та простий сніданок – омлет у лаваші з помідорами, м'ясом та сиром. Виходить дуже смачно та ситно. Сир та м'ясо можна додавати будь-яке. Цей омлет готується просто, займе лише 5 хвилин вашого часу.

Для омлету візьміть:

2 шт. - куряче яйце

1 шт. - лаваш

сіль за смаком

вершкове масло для смаження

сир - кілька тонких шматочків

помідор

будь-яке варене м'ясо чи ковбаса

Покроковий рецепт приготування:

1. Розбийте в миску яйця, підсоліть їх і збийте вєнчиком. На сковорідку покладіть шматочок вершкового масла. Потім вилити збиту яєчну масу.

2. Зверху одразу накрити круглим лавашем. Смажити омлет 2-3 хвилини.

3. Потім омлет із лавашем перевернути. Покладіть порізаний тонко помідор, м'ясо і викладіть сир. Скласти навпіл омлет. Обсмажити його з обох боків по 1-2 хвилини.

4. Розріжте на шматочки і подавайте до столу.

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