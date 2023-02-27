Приготувати смачний сніданок із яєць - дуже легко. Наприклад, омлет - прекрасний початок дня, адже він дуже багатий на білки, які нам так необхідні. Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво показав рецепт швидкого сніданку з яєць.

Ектор Хіменес Браво запропонував приготувати швидкий та простий сніданок – омлет у лаваші з помідорами, м'ясом та сиром. Виходить дуже смачно та ситно. Сир та м'ясо можна додавати будь-яке. Цей омлет готується просто, займе лише 5 хвилин вашого часу.

Для омлету візьміть:

  • 2 шт. - куряче яйце
  • 1 шт. - лаваш
  • сіль за смаком
  • вершкове масло для смаження
  • сир - кілька тонких шматочків
  • помідор
  • будь-яке варене м'ясо чи ковбаса

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Покроковий рецепт приготування:

1. Розбийте в миску яйця, підсоліть їх і збийте вєнчиком. На сковорідку покладіть шматочок вершкового масла. Потім вилити збиту яєчну масу.

2. Зверху одразу накрити круглим лавашем. Смажити омлет 2-3 хвилини.

3. Потім омлет із лавашем перевернути. Покладіть порізаний тонко помідор, м'ясо і викладіть сир. Скласти навпіл омлет. Обсмажити його з обох боків по 1-2 хвилини.

4. Розріжте на шматочки і подавайте до столу.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.