Поки росіяни лякали українців, що залишать без світла та тепла, ми об'єдналися та пережили найскладнішу зиму для України. Зірки привітали з початком весни та публікували теплі кадри. Українська актриса Анна Кошмал, яка виконала роль Женьки у серіалі "Свати", також поділилася в Інстаграм першою фотосесією, яку зробила цієї весни.

Анна Кошмал вийшла прогулятися Києвом і прокотилася вуличками на самокаті. Для цього вона обрала стильне вбрання. У широких блакитних джинсах, білому лонгсліві, а також чорній оверсайз куртці та зеленій худорляві. Такий класичний кежуал образ розбавили модні жовті кеди з білими написами, кілька сріблястих підвісок, а також навушники. Цей аксесуар став справжньою родзинкою лука, зробивши її легкою та справжньою.

Волосся акторки було розпущене, а на обличчі сяяла мила посмішка.

"Я так чекала весни. Щороку чекаю, а цього ну дууууже. Це як світло в кінці коридору) Коли природа прокидається та розквітає, то «від зовнішнього до внутрішнього», все навколо допомагає відчути цінність життя. Хоч про цінності нам вже і без весни відомо, але початок тепла - це завжди ковток свіжого повітря", - написала Анна Кошмал у підписі до фото.

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