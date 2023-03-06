Танцівниця Олена Шоптенко, переможниця "Танців зі зірками", розповіла про своє нове захоплення, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". А після цього артистка була хореографом-постановником проекту, наголосивши, що сама на паркет більше не повернеться. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила розповісти про своє нове захоплення.

"Ніколи не мала нічого спільного із зимовим відпочинком. Але тепер, будучи мамою лижника, полюбила так проводити час разом", - розповіла Альона у сторіс, поділившись фотографією з відпочинку.

Після цього артистка вирішила показати одну з навичок, як підніматися на лижах на гору.

"Цей спосіб підніматися на лижах на гору. По обличчю сина не скажеш, але він полюбив катання на лижах", - зазначила артистка, демонструючи методику.

"Це не воно, але теж класно. А ще з нами трапилося вечірнє катання на санях, для мене це вперше і я в абсолютному захваті. Хоча це й стосувалося неможливо з дітьми", - зізналася Олена, ділячись кадрами з відпочинку.

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