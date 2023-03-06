Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". А після цього артистка була хореографом-постановником проекту, наголосивши, що сама на паркет більше не повернеться. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила розповісти про своє нове захоплення.
"Ніколи не мала нічого спільного із зимовим відпочинком. Але тепер, будучи мамою лижника, полюбила так проводити час разом", - розповіла Альона у сторіс, поділившись фотографією з відпочинку.
Після цього артистка вирішила показати одну з навичок, як підніматися на лижах на гору.
"Цей спосіб підніматися на лижах на гору. По обличчю сина не скажеш, але він полюбив катання на лижах", - зазначила артистка, демонструючи методику.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Катастрофічні втрати та конфлікт Зеленського з Залужним: українців попередили про фейк-атаку росіян через Бахмут
Окупанти ракетами вдарили по школі та житловим будинкам: наслідки жахають
Пономарьов похвалився новим досягненням із Дзідзьо: "Браво"
Моторошна НП під Києвом: чоловік на очах у дружини пішов на відчайдушний крок, кадри з місця
"Це не воно, але теж класно. А ще з нами трапилося вечірнє катання на санях, для мене це вперше і я в абсолютному захваті. Хоча це й стосувалося неможливо з дітьми", - зізналася Олена, ділячись кадрами з відпочинку.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" відверто розповіла, як змінилося її життя за кордоном.
А ще Politeka писала, що Шоптенко з "Танці зі зірками" до роковин вторгнення присвятила українкам зворушливий танець
Також Politeka повідомляла, що Шоптенко із "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців