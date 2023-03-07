Співачка Тоня Матвієнко не планує повертатися за кордон разом із дочкою, там їй було неймовірно тяжко і вона дуже сумувала за сім'єю.

Українська співачка Тоня Матвієнко повернулася до України та зустрілася зі своїм чоловіком-музикантом Арсеном Мірзояном . Розлука з сім'єю та будинком виявилася надто важкою для неї. Про це вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм та поділилася своїми почуттями.

Співачка не планує повертатися за кордон, там їй було неймовірно важко, і вона дуже сумувала за сім'єю. Більше того, вона постійно мріяла, щоб повернутися додому.

"За все своє життя ніколи не уявляла, що доведеться жити за кордоном. Неймовірно складно бути відірваною від сім'ї, будинку, друзів… Протягом року в моєму особистому хіт-параді бажань срібний щабель займало бажання скоріше повернутися додому, яке продовжує очолювати рейтинг, гадаю, пояснювати не треба", - додала Тоня Матвієнко.

Артистка наголосила, що у Великій Британії відчувала себе некомфортно. Тим часом в Україні має багато справ і турбот, і це тішить Тоню.

"Усього за три дні перебування вдома, на рідній українській землі, я заповнила емоційний вакуум, що утворився в душі, і утворився за час перебування на чужині", - зізналася артистка.

Крім того, Тоня Матвієнко показала, як їхня дочка з Арсеном Мірзояном пішла вперше в українську школу. Ніна виглядає дуже щасливою.

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