Цього разу 51-річний чоловік із гумором вирішив відповісти, коли ж планує зіграти весілля.

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво вирішив у своєму стилі відреагувати на питання щодо його особистого життя. Як відомо, кухар не розкриває навіть особи коханої, тому зазвичай не говорить про свої плани на майбутнє.

Цього разу 51-річний чоловік із гумором вирішив відповісти, коли ж планує зіграти весілля зі своїм коханим і чи планує зараз заводити дітей.

Як відомо, Ектор залишається в Україні і, незважаючи на можливість продовжувати жити в Колумбії чи іншій країні, бажає продовжувати розвиватися в Києві.

"Побачимо-побачимо. Які ще питання будуть?" - щодо майбутнього та сім'ї з гумором помітив Ектор.

«Головне щоб життя було гармонійним! Як Ви бачите щастя; Ну коли до людей дійде, що такого типу питання не коректні. Весь час 😉; Дурні питання, коли час прийде тоді і буде;

Ектор не поспішайте 😂; Дуже «совєтське» питання; вже пізно; Ну дуже безтактні питання! Це ж особиста справа кожного».

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.