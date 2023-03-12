Популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця гумористичного колективу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару, яка разом із колективом їздить на благодійні концерти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram.

Так, цього разу Іра опублікувала кілька кадрів зі своїми дівчатами перед концертом "Жіночого кварталу" разом із "Вечірнім кварталом". Як відомо, ці два гумористичні колективи об'єдналися під час війни та дають спільні концерти.

На фотографіях можна побачити, що всі актриси "Жіночого кварталу" позують у "тигрових" образах. Так, кожна з них одягнена у щось із цим яскравим принтом – хтось у спідниці, хтось у колготках, більшість у кофтинках та блузах. А ще видно, що всі дівчата у чудовому настрої перед виступом.

У підписі до публікації Сопонару написала: "Той момент, коли не змогла обрати світлину, бо на всіх ці тигриці виглядають розкішно! А тепер до гарних новин. Дивіться новий концерт "Єдиного Кварталу" у суботу, 11 березня, о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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