Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та хореограф, яка є переможцем "Танців з зірками". Але кілька років тому знаменитість вирішила припинити танцювати на сцені проекту, а потім артистка стала хореографом-постановником проекту. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Альона показала, як проводить час із сином на морі.

"День біля моря. День разом. День із найкращим другом. День для себе", - написала Шоптенко під кадрами.

Варто зазначити, що Олена, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко зайнялася організацією танцювальних перфомансів на підтримку України у Європі. Один із таких флешмобів зірка запостила у себе на сторінці.

"24 лютого ми зібралися в серці Європи і пройшли маршем світла основними площами Відня, щоб ще раз нагадати, що війна за європейські демократичні цінності йде саме в нашій Батьківщині. Цього дня понад 10000 сердець було об'єднано в одне єдине серце, яке хоч і змучено болем, але продовжує впевнено пульсувати через безмежну любов до своєї країни", - було написано під відео.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла про несподіваний поворот у своїй подорожі

А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла про нове захоплення

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла про хворобу сина, без лікарів не обійшлося