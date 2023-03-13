Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та хореограф, яка є переможцем "Танців з зірками". Але кілька років тому знаменитість вирішила припинити танцювати на сцені проекту, а потім артистка стала хореографом-постановником проекту. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Альона показала, як проводить час із сином на морі.
"День біля моря. День разом. День із найкращим другом. День для себе", - написала Шоптенко під кадрами.
Варто зазначити, що Олена, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко зайнялася організацією танцювальних перфомансів на підтримку України у Європі. Один із таких флешмобів зірка запостила у себе на сторінці.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Надважливий для українців продукт злетів в ціні на 80%, і це не все: що чекає на українців
Наступ росії, військовий експерт розповів плани окупантів: "Очевидно, що..."
"Світла пам'ять": пішов із життя знаменитий співак, Народний артист України
"Силою до зали загнали?": Дорофєєва виступила перед українськими захисниками, але спантеличила мережу
"24 лютого ми зібралися в серці Європи і пройшли маршем світла основними площами Відня, щоб ще раз нагадати, що війна за європейські демократичні цінності йде саме в нашій Батьківщині. Цього дня понад 10000 сердець було об'єднано в одне єдине серце, яке хоч і змучено болем, але продовжує впевнено пульсувати через безмежну любов до своєї країни", - було написано під відео.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла про несподіваний поворот у своїй подорожі
А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла про нове захоплення
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла про хворобу сина, без лікарів не обійшлося