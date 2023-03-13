Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий та чоловік Каті Осадчої. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зіркова пара їздила до Греції, де провели благодійний аукціон.
Не забуває Юрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила висловитися про "Оскара", де перемогла картина про російського політика Олексія Навального, а не про українських сирот з Донбасу.
Цього року церемонія вручення Оскара ще раз показала, наскільки цинічною та сильною залишається інформаційна війна Росії. Наскільки вона є небезпечною та отруйною для цілого світу. Особливо для творчих людей, таких як кінематографісти. І дивлячись на мільйони постраждалих українських сімей та на родину Навального Яка світ досі реагує на все, що відбувається в нашій країні, чому не дали виступити нашому президенту, скільки ще роботи українцям до перемоги", - сказав Горбунов.
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Нагадаємо, Горбунов несподівано почав співати з Пономарьовим та Дзідзьо та приголомшив українців.
А ще Politeka повідомляла, що Осадча здивувала несподіваним зізнанням.
Також Politeka писала, що Горбунов зізнався, що його серйозно зачепило останнім часом