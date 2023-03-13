Українська співачка Міша Романов, подруга Макса Барських, показала себе і поділилася думками після повернення до Києва.

Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту ВІА Гра. Зірка також є подругою Макса Барських, із яким записувала спільні пісні. У мережі навіть підозрюють, що син Романової від артиста, але зірка заперечує чутки.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Романова розповіла свої думки після повернення до Києва, поділившись своїми фото.

"Сьогодні вранці вже було дві повітряні тривоги. У цей момент я завжди відчуваю занепокоєння, думаю про наших матерів... Про матері, які несуть відповідальність за життя своїх дітей. Я ще раз переконуюсь, що на частку української жінки випало стільки болю, стільки зла, яке приносить ця війна. Просто хочу сказати, що я дуже пишаюся нашими українськими матерями", - написала Романова у новій публікації після приїзду до столиці України.

Фанати, включаючи кліпмейкера та друга Макса Барських Алан Бадоєв, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Красуня наша";

"Погоджуюсь з кожним словом!".

Нагадаємо, подружка Барських Романова нарешті возз'єдналася із сином.

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