Українська актриса Анна Кошмал, яка стала популярною завдяки ролі Жені у серіалі "Свати" продовжує зніматися у різних фільмах та грати у театрі. Нещодавно разом із колегами вони їздили у турне українськими містами зі спектаклем "Вірні дружини". На своїй сторінці в Інстаграмі вона показала пам'ятні фото з нього і поділилася емоціями.
Так, актриса Анна Кошмал зазначила, що вони закінчили перший тур та поставили виставу вже у п'яти українських містах. Актори вийшли на сцену в Одесі, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Артистка підкреслила, що ця подорож була потрібна всій команді акторів.
"Ця поїздка була переповнена цілющими емоціями. Тотальне кохання всередині колективу + тотальне глядацьке кохання. Обмін потужною енергією стався на ура! Жарти, обійми, оплески, квіти, ваші захоплені відгуки та теплі слова. Дякую ВСУ за це, за все, що ми маємо сьогодні", - розповіла Анна Кошмал.
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У коментарях артистці дякували за спектакль, ті хто встиг там побувати. Інші запрошували виступити зі спектаклем у їхньому місті: "Дякую за відмінні емоції! Була на виставі у Львові! Чекаємо на Вас знову!", "Дякую Вам, що приїхали до нас", "Яка, Ви, гарна Анечка", "Дуже класна, талановита. Чернівці з бест".
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