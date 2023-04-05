Популярна українська телеведуча, ведуча "Танців зі зірками" Іванна Онуфрійчук, яка вийшла заміж і почала жити на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася чарівним відео, на якому показала, як вітала свою кохану бабусю із 80-річчям.

На кадрах можна побачити, що бабу Женю задарували квітами, тим часом Іванко тепло обіймає кохану бабусю. До речі, на свої 80 років жінка виглядає просто приголомшливо, вона в гарному вбранні, з укладанням та прикрасами. У ролику Іванка запитала бабусю, який висновок вона зробила за 80 років життя. На це жінка відповіла, що висновок простий – головне у житті сім'я – діти, онуки, правнуки.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Висновок бабулі за 80 років життя. Вдячна їй, що вона передала свої цінності всім нам. Мрію, аби вона прожила якомога довше і ще встигла побавити праправнуків. Моя бабуля".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео зірки:

"Бабуся просто диво, багато літ".

"Дуже красива бабуся, здоров'я".

"Боже, яка гарна бабуся. Здоров'я їй міцного".

"Вітаю від щирого серця".

"Вітаю бабусю. Міцного здоров'я, довголіття, прекрасна родина".

"Неймовірно красиві та квітучі!".

"Здоров'я бабусі. Правнуки ось-ось будуть".

"Вітаю бабу Женю з ювілеєм! Яка красуня! Бажаю міцного здоров'я та процвітання! Згоди та миру! Обіймаю вас!".

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