Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська дала три рецепти простих і смачних страв для великодньго столу.

1. Рулети з курячого філе з курагою та мигдалем.

Беремо такі інгредієнти: куряче філе (4 шт.), сушений мигдаль (50 г), курага (50-70 г), твердий сир (100 г), сіль та перець.

Залийте курагу окропом і дайте настоятися. Мигдаль подрібніть ножем. В курячому філе зробіть вертикальний надріз з твердішого боку. Відбийте м'ясо кухонним молотком, додайте спеції. Сир натріть на дрібній тертці. Замочену курагу подрібніть в блендері. Викладіть на філе горіхи, пюре кураги та сир. Скрутіть рулети. Викладіть в форму для запікання та поставте в духовку на 40-50 хв при температурі 220. Розріжте рулети на скибки.

2. Запечена індичка, яка стане чудовою альтернативою буженині.

Нам знадобляться: філе індички (500-600 г), сушений розмарин (2-3 пучки), часник (2 зубчики), спеції (паприка, карі, морська сіль, перець), оливкова олія.

Філе індички добре промийте та розріжте на шматочки, посоліть, додайте розмарин, спеції, подрібнений часник, трохи оливкової олії. Перемішайте все в мисці, накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин. Перемішайте філе індички знову та викладіть в рукав для запікання, попередньо зав’язавши один кінець. Влийте воду. Зав’яжіть інший кінець рукава, а зверху зробіть декілька проколів ножем. Відправте в духовку запікатися при температурі 180 градусів на 1 годину. В кінці розріжте рукав та залиште в духовці ще на декілька хвилин.

3. Закуска з огірків та сиру.

Беремо огірки (3 шт.), твердий сир (200 г), кисломолочний сир (250 г), натуральний йогурт (300 г), зелень, часник, перець.

Змішайте кисломолочний сир, йогурт, подрібнену зелень, тертий часник, перець. Огірки помийте та наріжте тонкими довгими пластинами. На пластинки огірка викладіть сирну масу, а зверху посипте натертим твердим сиром. Заверніть огірок, щоб утворився рол, та закріпіть зубочисткою.

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