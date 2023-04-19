Популярні українські артисти Артем Пивоваров та NK (справжнє ім'я – Настя Каменських) записали спільну пісню. Але за відсутності артистки, Артем заспівав пісню в несподіваному тандемі.

Популярні українські артисти Артем Пивоваров та NK (справжнє ім'я – Настя Каменських) кілька місяців тому створили колаборацію та випустили пісню "Там у тополі". Для пісні було використано рядки поета Павла Тичини. На своїй сторінці в Інстаграмі виконавець опублікував фрагмент відео з новою версією цієї пісні.



Судячи з кадрів, Артем Пивоваров став запрошеним гостем у студію "Наше Радіо". Його попросили виконати одну із композицій, які той виконує. Артист вибрав пісню "Там у тополі". Але цього разу замість Насті Каменських із ним заспівав чоловічий хор. Завдяки цьому пісня зазвучала зовсім інакше. Судячи з усмішки артиста цей варіант йому теж сподобався.

"ТАМ У ТОПОЛІ (NEW VERSION)", - коротко підписав Артем Пивоваров відповідне відео.

У коментарях багато користувачів мережі хвалили артиста за експеримент. Звертали також увагу на його живу міміку та старання під час виконання композиції:

"Браво! Ох, ці емоції", "Як це круто звучить", "Ох ця міміка та емоції, неймовірно", "Дуже сильно і потужно. А ці емоції це неймовірно", "Ви просто найяскравіший представник незламних українців! Сонце нашої естради! Сили Вам і натхнення щодня і завжди чекаємо на Ваші пісень з скаженою енергетикою".

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