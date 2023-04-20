Цього разу на своїй сторінці у Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим рецептом із креветками, який не займе багато часу на кухні. Кулінар розповів в Інстаграм покрокову інструкцію, але здивував українців не лише блюдом.

«Креветки для особливої ​​вечері. Нарізкою морепродуктів та сетом суші вже нікого не здивуєш, а ось цікавою стравою, приготованою власноруч – з легкістю! Сьогодні готую конвертики із креветками.

📜 Інгредієнти (для 1 шт.):

• Рисовий папір – 4 шт.

• Креветка очищена – 1 шт.

• Авокадо – 1 прим.

• Перець чилі – 1 шт.

• Соєвий соус

Загортаємо начинку в конвертик із рисового паперу та обсмажуємо в скоринку» - поділився Ектор. Утім, українки звернули увагу саме на незвичайний манікюр кулінара.

Зазначимо, Ектор із перших днів вторгнення росії намагається висвітлювати всі знакові події, що відбуваються в Україні.

За це його сторінку в Інстаграм кілька разів блокували через атаку російських ботів. На щастя йому вдалося її повернути. Тому шеф-кухар продовжив свою діяльність. Кілька днів тому він опублікував в Інстаграмі пост про знакову подію для України.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розлютив українців кадром з українським захисником.

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