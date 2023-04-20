Цього разу на своїй сторінці у Instagram Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим рецептом із креветками, який не займе багато часу на кухні. Кулінар розповів в Інстаграм покрокову інструкцію, але здивував українців не лише блюдом.
«Креветки для особливої вечері. Нарізкою морепродуктів та сетом суші вже нікого не здивуєш, а ось цікавою стравою, приготованою власноруч – з легкістю! Сьогодні готую конвертики із креветками.
📜 Інгредієнти (для 1 шт.):
• Рисовий папір – 4 шт.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Трагедія сталася у зірки "Жіночого кварталу" Песик, актриса поділилася: "Вічна пам'ять..."
Сімейна пара виявилася чудовиськами: "Щоб вони хоч половину того пережили, що їх дітки…"
У Польщі влаштували полювання на українських біженців: обирали жертв за наводкою провідників потягів
Українцям "подарують" 1200 гривень до пенсії: хто може розраховувати на щедру доплату
• Креветка очищена – 1 шт.
• Авокадо – 1 прим.
• Перець чилі – 1 шт.
• Соєвий соус
Загортаємо начинку в конвертик із рисового паперу та обсмажуємо в скоринку» - поділився Ектор. Утім, українки звернули увагу саме на незвичайний манікюр кулінара.
Зазначимо, Ектор із перших днів вторгнення росії намагається висвітлювати всі знакові події, що відбуваються в Україні.
За це його сторінку в Інстаграм кілька разів блокували через атаку російських ботів. На щастя йому вдалося її повернути. Тому шеф-кухар продовжив свою діяльність. Кілька днів тому він опублікував в Інстаграмі пост про знакову подію для України.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розлютив українців кадром з українським захисником.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" з'явився на публіці у розкішній вишиванці.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів про трагедію, поділившись фото.