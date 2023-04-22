Гуморист та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт показав себе і звернувся до українців. Зірка опублікувала відповідну посаду в Інстаграм, де ділиться своїм життям.

"Бажаю всім особистої еволюції. Ви не уявляєте як це цікаво) Підштовхніть цей поїзд з депо, я про ваші думки та мозок, і воно саме все поїде. Сідайте біля віконця, замовте чай і вафлі. Курку ще можете дістати, щоб пахло. Або що там для вайбу у вагоні потрібно?) Але спостерігайте як ви міняєтеся - вам сподобається. Не іржавайте. Ви краще, ніж думаєте", - написав Еллерт.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"..У нього унікальний склад розуму..)) Сашко! Елерт! то все))) і, найбільше, поламали всім сусідам по ікарусу тим «качиним духом» весь їхній хід думок про духовне. А взагалі - якби не почуття гумору ...!";

"Трансформація - це круто, але багатьом оточуючим це може не сподобатися";

"Клас, прям круті слова. А справді, так і є. Дякую, мене прямо посміхнуло зараз".

"Ой, сиди у своєму депо….".

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