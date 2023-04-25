Популярна українська телезірка, фітнес-тренер та експерт зі здорового харчування Аніта Луценко, яка була тренером у шоу "Зважені та щасливі", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне, але сумне фото та поділилася своїми роздумами.

Схоже, це фото було зроблено під час подорожі Аніти за кордоном. Як видно, на знімку вона сидить у машині з відчиненим вікном, у яке смішно просунула голову тварина. При цьому телезірка зовсім не злякалася такого незвичайного гостя, вона дивиться на нього із замисленим виглядом.

У підписі до публікації Луценко філософськи написала: "Мені здається, що загалом тварини у "глибокому шоці" від людей…". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію фітнес-тренера:

"Це точно!".

"100%".

"Саме так".

"На фото така сумна".

"Ось чому інтроверт у мені чудово почувається!".

"Так і є...".

"Вау, вогонь".

Зазначимо, раніше ми писали, що Аніта Луценко поділилася із шанувальниками секретною методикою масажу для обличчя. Зірка виклала відео, де поділилася своєю методикою ранкового масажу для обличчя. "Ловіть на моєму YouTube каналі нове відео про ранковий массаж обличчя. Версія номер 2. Як взагалі ставитесь до массажу? Чи робите? Я витрачаю 5 хв 3 рази на тиждень точно. Частіше/якщо виходить і на вихідних. Роблю на кухні поки готую собі каву", - написала Луценко.

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