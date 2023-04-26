Молода дружина українського виконавця Віктора Павлика активно веде свою сторінку у мережі. Там вона ділиться не лише кадрами із повсякденного та сімейного життя, а також розповідає про особисте. На цей раз Катерина Репяхова у своїх Інстаграм-Сториз розповіла про хворобу, з якою вона тривалий час живе.

Катерина Репяхова поділилася, що багато років має їздити на перевірку до лікаря мамолога з Києва до Дніпра.

"Приїхала я до мамолога в Дніпро. На жаль, у Києві я не змогла за стільки років знайти собі хорошого лікаря. А в мене фіброаденома (це один з різновидів доброякісної пухлини молочної залози), за якою я маю спостерігати кожні півроку і постійно перевіряти. Кожні півроку у мене не виходить, але я намагаюся робити це хоч раз на рік", - поділилася дружина Віктора Павлика.

Блогерка також чесно розповіла, що показало обстеження цього разу.

"Слава Богу, що все добре. Навіть більше, виявилося, що моя фіброаденома зменшилася в розмірах на 3 мм. Це сталося після годування груддю. Я дуже-дуже рада, що ніяких нових новоутворень у мене немає. Потрібно приходити до лікаря хоча б раз на рік для перевірки, ось і все", – поділилася Катя Репяхова.

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