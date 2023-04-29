Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала "тривожне" фото та поділилася своїми переживаннями.

На новій фотографії Ілона знята, сидячи за кермом свого автомобіля. Перед камерою вона з'явилася у діловому образі – на ній бежева водолазка, біла кофта та сірий піджак. Волосся танцівниці акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж і серйозний і навіть тривожний вигляд.

У підписі до публікації Гвоздьова поділилася своїми переживаннями після чергового ракетного удару окупантів по Україні: "Ранок. Тривога. Свист. Пам’ятаю підлогу холодну і те як з чоловіком повзли рачки під сходи. Дякувати Богу, дітей не було з нами. Умань. Наразі відомо про 16 загиблих осіб, серед яких троє дітей. Миколаїв. Дніпро. Знов загиблі, знов є діти. Сьогодні морально розчавлена і знесилена та хочеться вірити попри все, що ми вистоїмо і вони отримають за все! Що наші хлопці будуть тримати оборону і метр за метром відбивати з нашої землі цю гниль. Як ви?".

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