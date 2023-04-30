Українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу "Холостяк", розповіла про свою участь у Євробаченні-2023.

Злата Огнєвіч стала частиною Євробачення-2023. Зірка розповіла для "Суспільного", у чому її буде мета, яка опублікувала відео із зіркою у своєму Інстаграмі.

"Така важлива місія, як оголошення балів національного журі, цього року покладено на Злату Огневич, яка свого часу принесла нашій країні високий третій рядок. Злата вже виконувала цю почесну роль — бути обличчям України — у знаковий для нас 2017 рік, коли Євробачення проходило у Києві", - розповіла голова української делегації на Євробаченні Ксенія Скибінська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну хоча б десь задіяли Злату, але шкода, що її не буде в Ліверпулі";

"Дуже радіємо, Злата свого часу так круто представила Україну на Євробаченні";

"Чому не запросили Руслану???";

"Шкода, що не буде виступу Злати на сцені Євробачення, але оголошувати бали від України це також дуже відповідальна справа";

"А чому Злата не виступатиме на самому Євробаченні?";

"Добре, що спікер а не виконавиця, навіщо затьмарювати інших, навіщо брати найсильніших із країни, вистачить шоу Сердючки та пропіареної Кароль, а голос, талант нехай буде спікером...".

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