Українська співачка Оля Полякова опублікувала фото із Михайлом Діановим. Зірка їм поділився у своєму Інстаграмі, де звернулася до захисника Маріуполя.

"Миша!!! Дорогий! З Днем народження! Яке щастя що ми зустрілися наш герой! Не тільки на війні, а й у повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих, хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Слава Богу ти живий і вільний, будь здоровим і щасливим!!! Люблю", - написала Полякова в публікації.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Міша, З Днем Народження. Міцного здоров'я, мирного неба та виконання бажань бажаю";

"З Днем народження Михайло! Здоров'я та Миру! Все інше буде";

"Вітаємо з Днем народження, Михайле! Дякую за все, що Ви робите для побратимів. Дякую, що захищали Батьківщину! Ви – Герой України, пишаємося Вами. Швидкого відновлення, міцного здоров'я, спільної співпраці з Олею для подальшої допомоги країні та тим, хто її потребує";

"Вітаємо Героя! Довгих років життя та благополуччя! Ви для нас приклад незламності наших хлопців! Любимо!";

"Приєднуюсь до поздоровлень! Михайле! Ви неймовірний! Пишаємося! Дай Бог Вам здоров'я!".

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