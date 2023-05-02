Українська співачка Оля Полякова опублікувала фото із Михайлом Діановим. Зірка їм поділився у своєму Інстаграмі, де звернулася до захисника Маріуполя.
"Миша!!! Дорогий! З Днем народження! Яке щастя що ми зустрілися наш герой! Не тільки на війні, а й у повсякденному житті ти продовжуєш захищати тих, хто потребує допомоги! Скільки з тобою вже зробили, а ще скільки зробимо! Слава Богу ти живий і вільний, будь здоровим і щасливим!!! Люблю", - написала Полякова в публікації.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Міша, З Днем Народження. Міцного здоров'я, мирного неба та виконання бажань бажаю";
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Будинки перетворилися на купи каміння: наслідки нового жахливого авіаудару
"По сопатці на розмах": Китай принизив Путіна на очах усього світу
"Ніч стала днем": наслідки нового ракетного удару виявилися ще жахливішими
Електрики не буде: термінове попередження про наслідки ракетного удару, кого торкнеться
"З Днем народження Михайло! Здоров'я та Миру! Все інше буде";
"Вітаємо з Днем народження, Михайле! Дякую за все, що Ви робите для побратимів. Дякую, що захищали Батьківщину! Ви – Герой України, пишаємося Вами. Швидкого відновлення, міцного здоров'я, спільної співпраці з Олею для подальшої допомоги країні та тим, хто її потребує";
"Вітаємо Героя! Довгих років життя та благополуччя! Ви для нас приклад незламності наших хлопців! Любимо!";
"Приєднуюсь до поздоровлень! Михайле! Ви неймовірний! Пишаємося! Дай Бог Вам здоров'я!".
Нагадаємо, Полякова показала цінний подарунок, який отримала від українців на Кіпрі
А ще Politeka писала, що повнолітня дочка Полякової показала, як проводить час із хлопцем у Лондоні
Також Politeka повідомляла, що Полякова зухвало заявила, чому проти абсолютного ухвалення себе