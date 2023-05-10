Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками пройшла лікування і все ж таки вирушила в гастрольний тур Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських виклала миле фото у фірмовому мерчі та розповіла, що його було створено спеціально до цього її туру.

Як видно, на новій фотографії Настя Каменських зображена у стильному ніжно-блакитному костюмі спортивного стилю. Вона задерла кофту і показала приталений білий топ із малюнками у синьо-жовтих відтінках. Це вбрання підкреслило струнку фігуру та жіночну форму співачки. Свої пишні кучері Настя Каменських розпустила, а в її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

А підписи до публікації Настя Каменських написала: "Ми готувались до туру "Я-Україна" з великою любовʼю, тому і колекція, яку ми створили разом ... наповнена особливими емоціями та важливими посланнями. Дуже сподіваюсь, що вдягнувши ці речі - ви відчуєте мою енергію. Посилання на всю колекцію залишу для вас у сторіс".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Яка краса!".

"Яка красуня".

"Так, ці речі дуже круті".

"Яка краса".

"А де Потапа ховаєш?"

"Класна".

"Це все було б крутіше читати українською".

"Настенька, це так по-весняному".

"Боже мій, яка маленька принцеса".

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