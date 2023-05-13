Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу "Танці з зірками", вже кілька років разом із чоловіком-бізнесменом живе в Швейцарії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася, що взяла участь у заході ООН у Женеві Woman Pioneering Global Harmony.
"Чесно кажучи, давно хотіла побувати на такій події. Це був івент, на якому зібралися реалізовані та впливові жінки з різних країн світу, аби обмінятися досвідом роботи і лідерства, цінностями та інноваційними підходами. Я завжди вважала, що сучасна жінка — це не лише про материнство, створення сімейного затишку, а й про самореалізацію, вплив на навколишнє середовище, економіку, освіту, суспільство та його майбутнє", — заявила ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.
На заході Іванна Онуфрійчук взяла участь в обговоренні низки важливих:
- роль жінок в організаціях і компаніях, їх доступ до влади, до посад, на яких приймаються важливі рішення
- просування гендерної рівності, сталого розвитку
- інновації та трансформації у світі
- як ми можемо разом створювати гармонійне майбутнє, як жінки-лідери на це можуть повпливати
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Росія вибрала регіони для нових ракетних обстрілів, цілі вже зрозумілі: "Під вогнем опиняться ..."
Загинуло ще двоє видатних українців: зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила трагічні подробиці
Окупанти завдали страшного удару по критичній інфраструктурі: термінова заява Укрзалізниці та подробиці
Мобілізація в Україні: тисячі українців звернулися з вимогою до влади
"Насправді, цікавих тем та думок від доповідачів — сильних особистостей, які мають досягнення за спиною, було чимало. Окрім цього були ще й нові знайомства, бесіди, панельні дискусії, після яких є про що подумати, досвід взаємодії з людьми з різних сфер. Це справді цінний досвід", — додала ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.
Останні новини України:
Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук із "Танці з зірками" нарвалася на критику через нові фото з-за кордону.
Як повідомляла Politeka, нова трагедія сталася в родині зірки "Танці зі зірками" Ольги Харлан.
Також Politeka писала, що Олена Шоптенко з "Танці з зірками" повідомила про проблеми зі здоров'ям.