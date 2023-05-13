Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу "Танці з зірками", вже кілька років разом із чоловіком-бізнесменом живе в Швейцарії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка похвалилася, що взяла участь у заході ООН у Женеві Woman Pioneering Global Harmony.

"Чесно кажучи, давно хотіла побувати на такій події. Це був івент, на якому зібралися реалізовані та впливові жінки з різних країн світу, аби обмінятися досвідом роботи і лідерства, цінностями та інноваційними підходами. Я завжди вважала, що сучасна жінка — це не лише про материнство, створення сімейного затишку, а й про самореалізацію, вплив на навколишнє середовище, економіку, освіту, суспільство та його майбутнє", — заявила ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

На заході Іванна Онуфрійчук взяла участь в обговоренні низки важливих:

роль жінок в організаціях і компаніях, їх доступ до влади, до посад, на яких приймаються важливі рішення

просування гендерної рівності, сталого розвитку

інновації та трансформації у світі

як ми можемо разом створювати гармонійне майбутнє, як жінки-лідери на це можуть повпливати

"Насправді, цікавих тем та думок від доповідачів — сильних особистостей, які мають досягнення за спиною, було чимало. Окрім цього були ще й нові знайомства, бесіди, панельні дискусії, після яких є про що подумати, досвід взаємодії з людьми з різних сфер. Це справді цінний досвід", — додала ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

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