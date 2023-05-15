Популярна українська співачка кримсько-татарськогопоходження Джамала, яка у 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Джамала поділилася чарівним відео із лаштунків Євробачення, на якому показала теплу зустріч із переможницею пісенного конкурсу представницею Швеції Loreen.



Судячи з кадрів, відео було знято похапцем десь за лаштунками конкурсу, Джамала та Loreen буквально перекинулися парою фраз, але виглядала ця зустріч дуже доброзичливою та теплою. Перед камерою Джамала з'явилася у незвичайному сценічному образі з укладанням та макіяжем. Так само і переможниця Євробачення була у своєму сценічному вбранні.

У підписі до публікації Джамала написала: "В 2016-му, коли я зустріла тебе перед виступом – ти дуже мене надихнула. Я від щирого серця хотіла, щоб всі твої хвилювання відійшли на другий план. Виступ наживо - це магія, яку ніхто не може запланувати на 100%. "Я зроблю це для тебе", - сказала вона".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео Джамали:

"Дві королеви, які підтримують одна одну".

"Колись і мене вона надихнула. Це найщиріша і найдобріша людина, яку я зустрічала".

"Ось вона мені й нагадала тебе, Джамала. Схожа енергетика".

"Справжні ікони та легенди".

"Джа, може фіт із Лорін?".

"Жінки розширюють можливості жінок".

"Круто - такий момент, це прямий вогонь. Роби добро, і воно тобі повернеться".

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