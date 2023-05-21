22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська поділилася відео, де разом зі своїм коханим їхала до Львова. Зірка через це нарвалася на критику у сторіс Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

"Ми знову їдемо до Львова", ти подобаєшся мені, Володимире Остапчуку", - написала 22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська.

"Ну блін, у Львів, або до Львова", - написала фанатка в ответ на сторис 22-летней избранницы Владимира Остапчука Кати Полтавской.

"Не блін, а млинець, по-перше. А по-друге, судячи з того, що мені про це написало тілько двоє людей. То всі інші також їздять до Львову", - написала подружка Остапчука в ответ.

Варто відзначити. Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який нещодавно розпочав стосунки з 22-річною Катею Полтавською, для якої зірка став першим чоловіком у житті. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно знаменитість привітав свого сина.

"Улюблений син. Тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красень. А я пам'ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно нахмуреним. Люби цей світ, стався до нього з вдячністю і пам'ятай, я завжди буду поряд, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів. Люблю тебе безмежно, Папа", - написав зірка.

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