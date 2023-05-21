22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська поділилася відео, де разом зі своїм коханим їхала до Львова. Зірка через це нарвалася на критику у сторіс Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
"Ми знову їдемо до Львова", ти подобаєшся мені, Володимире Остапчуку", - написала 22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Полтавська.
"Ну блін, у Львів, або до Львова", - написала фанатка в ответ на сторис 22-летней избранницы Владимира Остапчука Кати Полтавской.
"Не блін, а млинець, по-перше. А по-друге, судячи з того, що мені про це написало тілько двоє людей. То всі інші також їздять до Львову", - написала подружка Остапчука в ответ.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Накрили фактично все місто": росіяни завдали масованого удару з "Градів", перші деталі та кадри
Військові потролили Павлика після скандалу з поїздкою закритим мостом: "Не кожному доступно"
Рф перекидає елітні бригади на новий напрямок: "Завдання їм поставлено не на Донбасі"
Екологи повідомили про наслідки нічної трагедії біля Одеси: збитки більше ніж на півмільярда
Варто відзначити. Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який нещодавно розпочав стосунки з 22-річною Катею Полтавською, для якої зірка став першим чоловіком у житті. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно знаменитість привітав свого сина.
"Улюблений син. Тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красень. А я пам'ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно нахмуреним. Люби цей світ, стався до нього з вдячністю і пам'ятай, я завжди буду поряд, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів. Люблю тебе безмежно, Папа", - написав зірка.
Останні новини України:
Нагадаємо, 22-річна обраниця Остапчука нарвалася на критику через фото
А ще Politeka повідомляла, що 22-річна обраниця Остапчука приголомшила українців на ракетні обстріли.
Тажке Politeka писала, що Остапчук зізнався, як познайомився з 22-річною обраницею.