Колишня дружина Володимира Остапчука після того, як потрапила до лікарні, вийшла на зв'язок та розповіла про самопочуття.

Колишня дружина відомого шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Крістіна Гірник нещодавно стривожила кадрами з лікарні та викликала на сполох своїх шанувальників, заявивши про погане самопочуття.

Екс-дружина Остапчука Крістіна поки що не розкрила подробиці свого поточного стану, але додала – їй дуже допомогли, провели діагностику і завдяки спеціальній програмі вона вирішила помітно покращити свій стан.

«Усім привіт, як ви? Повертаюся потроху до вас, бо настав час рухатися далі. Завершую свою детокс програму. Знаєте, я могла б багато чого написати, але хочу сказати одне: я все життя буду вдячна.

Клініці за їхніх кваліфікованих лікарів, і всім радитиму, якби не вони, ніхто не знає, як би у мене склалося далі. Доглядайте своє тіло, розум і душу! Вчасно проходьте всі перевірки» – поділилася екс-дружина Остапчука.

Раніше на одній із фотографій Крістіна Гірник показала результати МРТ, а на іншій – її підключену крапельницю. У супровідному тексті до посту вона висловила думку про важливість цінувати щодня життя ще більше і подякувала всім, хто висловлював їй теплі слова підтримки.

Екс-дружина Остапчука також обіцяла поділитися додатковою інформацією, коли буде готова зробити це, і зізналася, що не все у її житті йде так гладко, як вона хотіла б.

Останні новини України:

Останні новини України:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євген Клопотенко та Володимир Остапчук у різний час зустрічалися з однією дівчиною.

Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.

Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.