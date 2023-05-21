Колишня дружина відомого шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Крістіна Гірник нещодавно стривожила кадрами з лікарні та викликала на сполох своїх шанувальників, заявивши про погане самопочуття.
Екс-дружина Остапчука Крістіна поки що не розкрила подробиці свого поточного стану, але додала – їй дуже допомогли, провели діагностику і завдяки спеціальній програмі вона вирішила помітно покращити свій стан.
«Усім привіт, як ви? Повертаюся потроху до вас, бо настав час рухатися далі. Завершую свою детокс програму. Знаєте, я могла б багато чого написати, але хочу сказати одне: я все життя буду вдячна.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Окупанти вдарили запальними боєприпасами по житлових кварталах, є загиблі: "Ворог знищує все"
Блокування грошей на банківських рахунках українців: заблокують мільйони карток, кому загрожує
MELOVIN зізнався, як батькам загрожували через його нещодавню поведінку: "Дійсно страшно"
Росіяни завдали нових ракетних та авіаударів, є жертви та поранені: моторошні кадри наслідків
Клініці за їхніх кваліфікованих лікарів, і всім радитиму, якби не вони, ніхто не знає, як би у мене склалося далі. Доглядайте своє тіло, розум і душу! Вчасно проходьте всі перевірки» – поділилася екс-дружина Остапчука.
Раніше на одній із фотографій Крістіна Гірник показала результати МРТ, а на іншій – її підключену крапельницю. У супровідному тексті до посту вона висловила думку про важливість цінувати щодня життя ще більше і подякувала всім, хто висловлював їй теплі слова підтримки.
Екс-дружина Остапчука також обіцяла поділитися додатковою інформацією, коли буде готова зробити це, і зізналася, що не все у її житті йде так гладко, як вона хотіла б.
Останні новини України:
Останні новини України:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євген Клопотенко та Володимир Остапчук у різний час зустрічалися з однією дівчиною.
Також повідомлялося, що Остапчук показав новонародженого сина.
Крім того, Politeka.net писала, що Володимир Остапчук показав, як виглядав у дитинстві.